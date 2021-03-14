СМИ: ливийские силовики освободили из секретной тюрьмы почти 50 африканских мигрантов

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Силовые структуры Ливии освободили из секретной тюрьмы почти 50 нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Afrigatenews со ссылкой на заявление управления безопасности региона Эль-Джуфра.

По данным силовиков, узники были вызволены во время рейда в муниципалитете Куфра на юго-востоке страны неподалеку от границы с Египтом. Обнаружить тюрьму помог один из мигрантов, которому удалось бежать из нее и сообщить правоохранительным органам.

Всего в ходе операции были освобождены 47 человек, в том числе 46 суданцев и один гражданин Эфиопии. В настоящее время они доставлены в центр размещения и депортации незаконных мигрантов.

Ливия, где сохраняется нестабильная обстановка, остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у ливийского побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 мигрантов погибли. При этом не исключается, что фактическое число смертей среди беженцев может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу.

Нередко нелегалы по пути в Европу становятся заложниками различного рода вооруженных группировок, содержатся в нечеловеческих условиях и используются в качестве рабов. Кроме того, немало мигрантов становились жертвами боевых действий с самого начала конфликта в стране в 2011 году.