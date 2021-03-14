СМИ: глава ПНС Ливии передаст все полномочия новому кабмину страны 16 марта

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж передаст всю полноту властных полномочий новому кабмину Абдель Хамида Дбейбы во вторник, 16 марта. Об этом сообщил в воскресенье ливийский новостной портал Аlsaaa24 со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Саррадж в понедельник вернется в столицу страны из Италии, а во вторник намерен организовать официальную церемонию передачи власти новому Правительству национального единства (ПНЕ). Вслед за этим он планирует покинуть Триполи и отправиться в Лондон.

Палата представителей (парламент) 10 марта вынесла вотум доверия ПНЕ. Голосование осуществлялось открыто, из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей отсутствовали. Кабмин Дбейбы включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. Вакантным остается один ключевой пост - министра обороны. Решено, что его обязанности Дбейба возьмет на себя до тех пор, пока не будет достигнута договоренность относительно фигуры, которая получит одобрение всех трех регионов страны, будет максимально независимой и не станет представлять конфликтующие стороны.

Как ожидается, церемония приведения к присяге ПНЕ перед депутатами пройдет 15 марта в Тобруке. Его главной задачей станет объединение разрозненных органов власти по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года.