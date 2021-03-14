Прокуратура попросила оставить бывшую и.о. главы Боливии под стражей на полгода

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Боливийская прокуратура попросила суд назначить бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес предварительное заключение сроком на шесть месяцев на время рассмотрения дела о госперевороте. Об этом сообщила в воскресенье газета Deber.

По ее данным, прокуратура обосновала необходимость нахождения Аньес под стражей угрозой побега. Сторона обвинения также считает, что политик может попытаться помешать расследованию.

Аньес была задержана в ночь на субботу в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре". Под стражу также были взяты бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Для них прокуратура также просит предварительное заключение сроком на шесть месяцев.

Ранее прокуратура выдала ордер на задержание Аньес, Гусмана, Коимбры и еще трех экс-министров и бывших командующих армией, ВМС и ВВС. Бывшая и. о. президента назвала себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов руководство Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.