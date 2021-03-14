{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд решил оставить в силе проведение выборов в Мадриде

Ранее стало известно о решении главы правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо распустить местный парламент и провести 4 мая голосование

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Высший суд испанского автономного сообщества Мадрид оставил в силе указ о созыве в регионе внеочередных выборов. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

10 марта стало известно о решении главы правительства Мадрида Исабель Диас Аюсо распустить местный парламент и провести 4 мая голосование. Тем не менее президиум законодательного органа автономного сообщества решил обжаловать данный указ. Позиция руководящего органа парламента была обусловлена наличием двух предложений о вынесении недоверия региональному правительству.

Коалиционный кабмин Мадрида сформирован из представителей консервативной Народной партии (НП) и центристской партии "Граждане". Лидер региона (сторонница НП) решила провести внеочередные выборы после того, как "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) достигли договоренности о том, чтобы поставить вопрос о доверии правительству консерваторов в Мурсии. В этот же день президиум мадридского парламента принял к рассмотрению два предложения о вынесении недоверия Диас Аюсо, которые были поданы партией "Мас Мадрид" и ИСРП.

Диас Аюсо заняла пост главы правительства автономии в 2019 году.

Теги
Испания
Политический кризис в Боливии
Прокуратура попросила оставить бывшую и.о. главы Боливии под стражей на полгода
Сторона обвинения также считает, что Жанин Аньес может попытаться помешать расследованию
Читать полностью