В Сирте начались встречи военных с международными наблюдателями

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Встречи Совместного военного комитета "5+5" Ливии (по пять военных от каждой из противоборствующих сторон) с международными наблюдателями и представителями Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) начались в воскресенье в Сирте. Об этом сообщил ТАСС ливийский военный источник.

По его словам, заседания с военными от Ливийской национальной армии (ЛНА) и формирований, поддерживавших уходящее Правительство национального согласия (ПНС в Триполи), будут проходить в штаб-квартире комитета в течение двух дней - с 14 по 15 марта. "На них обсуждаются вопросы, связанные с началом работы международных наблюдателей, механизмы их деятельности и места базирования, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, речь идет об усилиях по разминированию и открытию прибрежной дороги между городами Мисурата и Сирт, а также размещение воинских формирований на линии соприкосновения между востоком и западом [Ливии]".

Помимо этого, как указал источник, комитет "5+5" намерен затронуть и механизмы реализации соглашения о выходе иностранных войск и наемников с ливийской территории. "Важность этих консультаций сейчас заключается в том, что они проводятся спустя несколько дней после того, как Палата представителей (парламент) утвердила новое Правительство национального единства", - добавил он.

Первая группа международных наблюдателей для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня между силами на востоке и западе Ливии прибыла в Триполи 3 марта. В ее составе около 10 человек. Как сообщал телеканал Al Arabiya, они пробудут в Ливии пять недель, чтобы подготовить плацдарм для дальнейшего развертывания базы наблюдателей. В их задачу входит не только фиксировать соблюдение перемирия, но и проконтролировать, чтобы все иностранные наемники покинули страну. В течение двух недель они должны представить первый отчет о ходе выполнения положений сделки.

О намерении МООНПЛ направить в страну ограниченную группу международных наблюдателей было объявлено еще в январе. Тогда по итогам переговоров сопредседателей Рабочей группы по безопасности для Ливии, представленной Африканским союзом, Францией, Италией, Турцией, Соединенным Королевством и МООНПЛ, был озвучен призыв к незамедлительному выводу "всех иностранных боевиков и наемников" и ускорению реализации положений заключенной 23 октября 2020 года в Женеве сделки о постоянном перемирии. Механизм поддержки прекращения огня путем создания мониторинговой группы в составе МООНПЛ "из числа нейтральных, невооруженных международных наблюдателей в гражданской одежде" в дополнение к ливийским наблюдателям от военного комитета был предложен генсеком ООН Антониу Гутерришем в докладе Совету Безопасности от 30 декабря 2020 года.