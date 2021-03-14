Экзитпол: в ФРГ "зеленые" побеждают на выборах в Баден-Вюртемберге

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. "Зеленые" побеждают на выборах в германской земле Баден-Вюртемберг, набирая 31% голосов, Христианско-демократический союз занимает второе место с 23%. Таковы первые данные экзитполов телеканала ARD, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье.

Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,5% голосов (на прошлых выборах было 15,1%), либеральная Свободная демократическая партия - 11,5% (8,3%), социал-демократы - 12% (12,7%), левые опять не проходят в региональный парламент, набрав 3,5% голосов.

ХДС демонстрирует один их худших для себя результатов на западе страны. Пять лет назад христианские демократы набрали 27%.

Эти результаты еще не окончательные и будут корректироваться в течение ближайших часов. По итогам голосования будет определен состав ландтага (регионального парламента), а также будет сформирован кабинет министров региона.

Сейчас в регионе у власти коалиция в составе "зеленых" и ХДС. У них достаточно голосов, чтобы сохранить действующий состав кабмина.