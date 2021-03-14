В ходе спецоперации ливийской армии на юго-западе страны арестовали одного из главарей ИГ

КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Один из лидеров экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Мухаммед Милюд Мухаммед по прозвищу Абу Омар арестован в ходе проведенной в воскресенье спецоперации в Убари на юго-западе Ливии. Об этом сообщила Ливийская национальная армия (ЛНА).

Согласно распространенному ЛНА заявлению, Абу Омар был одним из самых известных главарей ИГ в Сирте во время захвата города экстремистами в 2015 году. "Он руководил террористическими операциями, в частности, против нефтяной инфраструктуры региона, - отмечается в коммюнике. - Мухаммед Милюд имел тесные связи с так называемым эмиром ИГ в Ливии Абу Моазом аль-Ираки, убитым в Себхе во время операции ЛНА вместе с другими входившими в руководство боевиками, после чего именно он был провозглашен правителем ИГ в Северной Африке".

Абу Омар, говорится в заявлении ЛНА, перебрался в Убари после разгрома экстремистов в Сирте, где сформировал террористическую ячейку, которая причастна к ряду атак и нападений. Именно он стоит за похищением четырех итальянских инженеров в 2016 году, за освобождение которых был затребован выкуп €4 млн, и экстремисты получили эту сумму, отмечается в коммюнике.

Кроме того, он также связан с Абу аль-Валидом ас-Сахрауи, командующим ИГ в Мали и Нигере.

В воскресенье утром ЛНА нанесла серию ударов по позициям боевиков в Убари на юго-западе страны. Ударам с воздуха подверглись укрытия ИГ. В результате авианалета были ликвидированы несколько боевиков, уничтожен склад с боеприпасами и амуницией. Были арестованы три человека - двое мужчин и женщина, при них было обнаружено оружие. Штурмовые операции проводились силами подразделений спецназа "Асифа" и батальона военного округа Себхи Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.