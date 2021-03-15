Борьба с пандемией COVID-19 станет основной темой франко-испанского саммита в Монтобане

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Борьба с пандемией, отношения с Китаем и сотрудничество в сфере противодействия терроризму станут основными темами 26-го франко-испанского саммита, который состоится в понедельник на юге Франции - городе Монтобане. В его работе примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, а также по 13 министров с каждой стороны.

Как сообщили ТАСС источники в Елисейском дворце, двусторонняя встреча такого уровня пройдет впервые с 2017 года. "Настала пора организовать такой саммит, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, - отметили в окружении французского президента. - Это позволит провести основательную сверку часов".

По словам сотрудников администрации, лидеры "рассмотрят весь спектр сотрудничества на международном, европейском и двустороннем уровнях". В том числе речь пойдет о подготовке к совещанию стран Евросоюза, которое пройдет позднее в этом месяце. Лидеры двух стран обменяются мнениями об отношениях с Китаем, а также о сотрудничестве в контртеррористической операции в зоне африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад). "Будут, разумеется, затронуты развитие пандемии коронавируса, а также задачи перезапуска экономики в посткризисный период и проблемы миграции", - указали французские эксперты.

Соглашение о двойном гражданстве

Согласно этим же источникам, стороны подпишут в Монтобане соглашение о признании двойного гражданства. Это позволит испанцам приобретать французское гражданство, а французам - испанское. Французская община в Испании насчитывает около 150 тысяч человек, испанская во Франции - 190 тысяч человек.

Как подчеркнули представители французской стороны, Париж и Мадрид заинтересованы в сохранении свободы передвижения в Шенгенской зоне. Это предполагает, по мнению экспертов, более эффективный контроль на внешних границах ЕС.

Стороны рассчитывают обсудить проблемы Шенгенского пространства, в которое входят 26 стран, 22 из которых являются членами ЕС. На саммите предполагается уделить внимание пакту об условиях миграции и предоставления убежища, проект которого готовился последние пять лет. Париж и Мадрид заинтересованы в этих дискуссиях, поскольку для мигрантов Испания нередко является страной первого въезда в Шенгенскую зону, а Франция - финальной точкой этого маршрута.

В 2015 году в ЕС начался острый миграционный кризис. Перед лицом мощного потока мигрантов страны ЕС с сентября 2015 года начали одна за другой вводить пограничный контроль внутри сообщества. Причем, в отдельных случаях эти меры действовали до года, несмотря на то что предельный срок временного возобновления пограничного контроля в экстренных обстоятельствах, согласно Шенгенскому соглашению, не может превышать 2 месяцев. Вторая волна тотального закрытия границ началась в марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В этот раз границы удалось открыть к июню того же года, однако в условиях очередной волны пандемии в Европе риски введения новых ограничений сохраняются.

Связи по военной линии

Ожидается, что стороны подпишут в Монтобане соглашение о создании совместного оперативного подразделение правоохранительных органов и документ по вопросам борьбы с терроризмом.

Источники в Елисейском дворце отметили "значительное совпадение" подходов Парижа и Мадрида к проблемам общеевропейской обороны. Среди вероятных тем - реализация проектов "самолета будущего" и "танка будущего", а также боевого вертолета Tigre 3 ("Тигр-3") и беспилотной авиационной системы "Евродрон" (Eurodrone).

Будут обновлены соглашения о взаимном признании дипломов, об авторских правах и взаимодействии в профессиональном образовании.

Регулярный диалог

Монтобан избран местом встречи, поскольку символизирует близкие отношения двух стран. В этом городе похоронен писатель, журналист и политический деятель Мануэль Асанья, который занимал пост президента Испании с 1936 по 1939 год и дважды возглавлял Совет министров (правительство) королевства. Участники саммита намерены отдать дань его памяти, чтобы напомнить о тесных гуманитарных связях двух государств.

Хотя саммит с участием 26 министров проводится впервые за три с лишним года, лидеры двух стран неоднократно проводили в этот период личные встречи. В декабре минувшего года двусторонняя встреча лидеров прошла в Париже. Поскольку в этот же период у французского президента был диагностирован коронавирус, испанскому премьеру пришлось по возвращении на родину пройти недельный карантин.