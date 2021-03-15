Суд оставил под стражей задержанного по обвинению в коррупции главу контрразведки Словакии

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии отказал задержанному 11 марта директору Словацкой информационной службы (контрразведка республики) Владимиру Плочинскому, подозреваемому в коррупции, в освобождении из-под стражи. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

Плочинский указом президента Словакии Зузаны Чапутовой был отстранен от должности главы спецслужбы, которую занимал с 20 апреля 2020 года. До суда он будет находиться в предварительном заключении.

Обвинения против Плочинского, который полностью отрицает вину, были выдвинуты на основе показаний его бывшего заместителя Бориса Бенти, задержанного полицией в декабре прошлого года по обвинению в шантаже и раскрытии секретной информации.

Плочинский намерен добиваться в Верховном суде Словакии освобождения из предварительного заключения. Он, согласно своим адвокатам, намерен максимально сотрудничать со следствием.