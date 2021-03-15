СМИ: угрожавшему расправой президенту и главе Минюста Словакии предъявили обвинения

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура Словакии обвинила 64-летнего жителя расположенного на востоке республики города Свидник в направлении анонимных писем с шантажом и угрозами расправы президенту страны Зузане Чапутовой и министру юстиции Марии Коликовой. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал TA3.

Прокуратура располагает уликами против задержанного полицией обвиняемого. Они были изъяты при обыске в его квартире. Речь идет, в частности, о черновиках писем, а также файлах, содержащихся на диске его компьютера. Следствие проводит экспертизу материалов. Не исключено, что мужчина страдает психическим расстройством, это должна установить специальная медицинская комиссия.

Если суд признает обвиняемого виновным, ему грозит до 10 лет заключения.