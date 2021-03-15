NYT: в Афганистане размещено на 1 тыс. больше американских военных, чем заявлено

ТАСС, 15 марта. Около 3,5 тыс. американских военнослужащих сейчас находятся в Афганистане, хотя официальные данные говорят только о 2,5 тыс. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники в США, Европе и Афганистане сообщила газета The New York Times.

По ее данным, несоответствие реального и заявленного числа вызвано тем, что присутствие части военных на территории страны неофициально. Издание подчеркивает, что преуменьшение действительного объема размещенных за рубежом сил США - нормальная практика и информация о войсках Соединенных Штатов во многих государствах засекречена.

Представитель Пентагона заявил The New York Times, что в Афганистане по-прежнему размещены 2,5 тыс. американских военных.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта заявил, что новая администрация пока не приняла решения о выводе к 1 мая войск из Афганистана. Газета The Washington Post 12 марта информировала, что некоторые представители Пентагона считают опасным вывод войск к установленному крайнему сроку. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан к 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Источники издания указали на риск гражданской войны, терактов против США и их союзников, ухудшения ситуации в области прав человека в стране.