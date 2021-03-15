Суд оставил бывшую и.о. президента Боливии под стражей на четыре месяца

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Боливийский суд назначил бывшей исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес предварительное заключение сроком на четыре месяцев на время рассмотрения дела о государственном перевороте. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Unitel.

Аналогичное решение было принято в отношении бывшего министра юстиции Альваро Коимбры и экс-министра энергетики Родриго Гусмана, которые были задержаны по этому же делу. Ранее прокуратура просила для всех фигурантов шесть месяцев предварительного заключения, обосновав ходатайство угрозой их побега и вмешательства в ход расследования.

Аньес в ходе заседания, которое прошло по видеосвязи, заявила, что ее задержание было незаконным, а обвинения являются необоснованными. По версии прокуратуры, бывшая и.о. президента и министры ее правительства вынудили подать в отставку спикера Палаты сенаторов Боливии и председателя Палаты депутатов, чтобы Аньес, которая на тот момент была вторым вице-спикером верхней палаты, могла занять высший государственный пост.

Аньес была задержана в ночь на субботу в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре". Ранее прокуратура выдала ордер на задержание Аньес, Гусмана, Коимбры и еще трех экс-министров и бывших командующих армией, ВМС и ВВС. Бывшая и.о. президента назвала себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.