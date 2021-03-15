Парламент Белоруссии заявил о поддержке гражданами идеи сохранить президентскую республику

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство белорусов выступают против радикальных реформ при внесении изменений в конституцию страны и поддерживают идею сохранения президентской республики. Об этом заявил в понедельник председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко на встрече президента Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии.

"Работа предстоит непростая, необходимо обеспечить дальнейшее развитие государства и общества, сохранив при этом суверенитет, гражданский мир и согласие. Это подтверждает и анализ тех предложений, которые поступили в ходе проведения диалоговых площадок и непосредственно в Палату представителей. Главный вывод - абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ", - сказал Андрейченко, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он добавил, что на сегодняшний день практически никто не сомневается в таких непреложных ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах. "Люди поддерживают идею сохранения президентской республики, понимая, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии", - сказал Андрейченко.

Он подчеркнул, что к изменению конституции следует подходить крайне взвешенно. "Убежден, что потенциал действующей конституции еще далеко не исчерпан и ее корректировка должна осуществляться только по тем вопросам, которые действительно назрели и очевидны", - сказал спикер. По его словам, об этом говорит и тот факт, что значительная часть поступивших предложений не касаются непосредственно конституции, а лежат в плоскости проблем реализации социальной, молодежной политики государства, вопросов экологии, жилья, жилищно-коммунального хозяйства. "Полагаю, нам следует решать эти вопросы, не раздувая конституционные нормы, а повышая качество и авторитет законов", - сказал Андрейченко.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа, глава государства Лукашенко заявил о необходимости изменений в конституции, сообщив о готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По его словам, проект новой Конституции Белоруссии будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. При этом белорусская оппозиция разработала свой проект нового основного закона, в котором предлагает переход государства от президентской формы правления к парламентской.