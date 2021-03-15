В Раде заявили, что депутатам ничего не грозит за соглашения о пребывании флота РФ в Крыму

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не несут ответственности за поддержку в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в понедельник на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций.

"Служба безопасности Украины (СБУ) уже пришла с соответствующими решениями суда, выяснить, кто и как голосовал. К счастью или к сожалению, депутаты Рады не несут ответственность за свои голосования", - сказал он.

Дмитрий Разумков выразил сомнение в том, что украинским правоохранительным органам удастся реализовать идею о привлечении к уголовной ответственности голосовавших за ратификацию соглашения. Разумков подчеркнул, что, несмотря на отмену на Украине парламентского иммунитета от уголовного преследования, у депутатов остался парламентский индемнитет - право на свободу выступления и голосования. Согласно этому правовому принципу, парламентарии не несут ответственности за любые действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.

Ранее СБУ сообщила, что возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. По версии следствия, подписание документа привело к увеличению числа личного состава военных формирований и спецслужб России на полуострове.

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил СБУ выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда допустили возможность предъявления обвинений по статье о государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за Харьковские соглашения. Данилова считает, что их ратификация произошла "в беспрецедентно короткий срок". Кроме того, по его мнению, итогом заключения соглашений стало создание условий, из-за которых Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны".

Харьковские соглашения

Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу куб. м. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.

28 января 2021 года пресс-служба Госбюро расследований сообщила о предъявлении экс-президенту Украины Виктору Януковичу обвинения в госизмене, пояснив, что, по версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным данного обвинения, а попытку предъявить его Януковичу назвали политическим преследованием.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.