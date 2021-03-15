СМИ: в Кабуле прогремел третий взрыв за сутки

ТАСС, 15 марта. Третий взрыв за сутки произошел в центре Кабула. Как сообщил в понедельник телеканал TOLOnews, в результате инцидента пострадали не менее 15 человек.

По данным телеканала, взрывное устройство сработало близи автобуса. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В ночь на понедельник в результате взрыва в районе Пули-Сохта в Кабуле был поврежден автобус, а в районе Сари-Карез на воздух взлетел автомобиль. Погибли по меньшей мере пятеро человек, 16 получили ранения. Идет расследование инцидентов.

По информации TOLOnews, за последний месяц на территории Афганистана совершили почти 70 атак. Отмечается, что в результате нападений погибли 125 человек, в том числе сотрудники сил безопасности, более 170 человек получили ранения.