Число погибших при разгоне демонстраций в Мьянме достигло 71

БАНГКОК, 15 марта. /ТАСС/. Не менее 71 человека погибли в Мьянме в результате разгона массовых антивоенных демонстраций, прошедших в воскресенье в разных городах страны. Как сообщило в понедельник издание The Irrawaddy, это самое большое число жертв за сутки с начала февраля.

По подсчетам издания, с момента прихода военных к власти 167 человек погибли в результате жестких разгонов акций протеста.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 38 жертвах, погибших в воскресенье.