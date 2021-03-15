Лидер ХДС считает, что итоги земельных выборов не окажут влияния на выборы в Бундестаг

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет считает, что итоги прошедших в воскресенье в ФРГ региональных выборов не окажут никакого влияния на выборы в Бундестаг, намеченные на 26 сентября.

В Германии начался выборный год. Партия ХДС показала худший результат в двух землях

"Я согласен с [лидером Христианско-социального союза, премьером Баварии] Маркусом Зёдером - никакого", - заявил он в понедельник на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Лашет сообщил, что сроки объявления кандидатуры в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС "согласованы с Зёдером": это произойдет в период между Пасхой и Пятидесятницей (в период между 4 апреля и 23 мая). "В этом ничего не изменилось", - отметил председатель ХДС.

Лашет подчеркнул, что, безусловно, "результаты [земельных] выборов неутешительны для ХДС". Одновременно лидер христианских демократов выразил удовлетворение тем, что правопопулистская "Альтернатива для Германии" также потеряла голоса.

По итогам выборов в ландтаги (земельные парламенты) федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц Христианско-демократический союз (ХДС) показал худший для себя результат в этих регионах за всю историю. В Баден-Вюртемберге победили "зеленые", набравшие 32,6% голосов, христианские демократы заняли вторую позицию (24,1%). Далее расположились Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 11%), Свободная демократическая партия (10,5%), "Альтернатива для Германии" (АдГ, 9,7%). В Рейнланд-Пфальце победили социал-демократы (35,7%), христианские демократы набрали 27,7% голосов, "зеленые" - 9,3%, АдГ - 8,3%, СвДП - 5,5%, "Свободные избиратели" - 5,4%.

Таким образом, в обеих землях возможна коалиция без участия ХДС - так называемый светофор (по цветам партий: "зеленые" (зеленый), СвДП (желтый), СДПГ (красный).