Медведчук заявил, что санкции украинской власти не повлияют на деятельность партии ОПЗЖ

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) продолжит свою деятельность, несмотря на санкции со стороны действующей власти. Об этом в понедельник заявил глава ее политсовета, депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Мы будем защищаться в соответствии с конституцией и нормами закона, которые игнорируют [президент Владимир] Зеленский и его окружение. Я могу с уверенностью сказать, что ситуация, связанная с санкциями, не повлияет на деятельность партии ни в настоящем, ни в будущем. Категорически это утверждаю", - написал Медведчук в Twitter.

Ранее Медведчук, против которого украинские власти ввели санкции, заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Украину. В интервью русской службе Би-Би-Си он сказал, что не собирается продолжать политическую деятельность из-за рубежа, а будет ее вести на Украине, что бы ни случилось. Оппозиционный политик добавил, что готов к возможному задержанию и аресту.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России. Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции. Медведчук заявил, что намерен оспорить в Верховном суде санкции против него и его жены, а также назвал обвинения в финансировании терроризма "полным абсурдом".

Президент Владимир Зеленский 2 февраля также ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.