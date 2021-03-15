Зеленский подписал указ о дистанционной работе украинских посольств

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Украинские посольства теперь смогут работать дистанционно из Киева. Соответствующий указ "Об иностранных дипломатических учреждениях Украины" подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, который в понедельник опубликован на сайте офиса президента, разрешено создавать посольства Украины с резиденцией в Киеве. "Это означает, что посольство физически находится на Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - пояснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, чьи слова приводит пресс-служба дипведомства.

По словам главы МИД, формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих странах Европейского союза. Такой вариант работы станет дополнением к традиционному формату дипломатического присутствия. Кроме того, предусмотрена возможность создания так называемых мобильных посольств формата "1+2", которые состоят из посла и двух дипломатов. Такие посольства, пояснил глава МИД Украины, станут компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена.