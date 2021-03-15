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В Раде создают комиссию по расследованию сотрудничества украинской власти с Россией

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что "в течение последнего месяца появилось много информации на эту тему"

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады из фракции "Слуга народа" инициируют создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования возможных фактов сотрудничества с Россией представителей предыдущей и нынешней власти Украины. Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"ВСК должна расследовать деятельность всех представителей власти - и предыдущей, и, возможно, нынешней относительно возможных действий и сотрудничества с государством-агрессором", - сказал Корниенко.

По его словам, "в течение последнего месяца появилось много информации на эту тему", в частности, благодаря активной работе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), и СБУ (Службы безопасности Украины). "Стоит исследовать и так называемые "пленки Суркова - Медведчука", чтобы проверить, имеет ли отношение прошлая власть, бывший президент к деятельности господина Медведчука и господина Суркова", - добавил Корниенко.

Он также отметил, что ВСК расследует соглашение между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку цены на российский газ.

Проект постановления о создании временной следственной комиссии для изучения фактов сотрудничества "с государством-агрессором" был зарегистрирован в Раде в понедельник. Состав комиссии составляется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций - один представитель от 30 депутатов, но не менее чем по одному депутату от каждой депутатской фракции, в количестве 11 парламентариев. Главой ВСК станет Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), а ее заместителем - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Госизмена" Порошенко и Медведчука

СБУ уже допросила главу политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в рамках дела о совершении государственной измены, в котором изучаются факты опубликованных в 2014 году, как утверждается, его разговоров и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова (2013-2020), в ходе которых обсуждались поставки электроэнергии в Крым и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. 26 февраля СБУ инициировала проверку аудиозаписи. Генпрокуратура Украины открыла дело против Медведчука в феврале 2019 года по статьям Уголовного кодекса о сепаратизме и госизмене. Дело открыли из-за выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.

На пленках упоминался и экс-президент Украины Петр Порошенко (2014-2019), который, по словам Медведчука, сам предложил ему участвовать в переговорах по обмену. Как сообщали СМИ со ссылкой на СБУ, Порошенко дважды вызывали на допрос по тому же делу, но он не пришел.

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