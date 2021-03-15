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Пресс-секретарь Зеленского запускает телешоу, которое будут транслировать на Донбасс

Юлия Мендель будет комментировать актуальные события и "делиться своими выводами о том, что происходит, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса"

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что будет вести еженедельную передачу на специально созданном телеканале "Дом", вещающем на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также российский Крым.

"На этой неделе на телеканале "Дом" и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд из Банковой с Юлией Мендель", - написала она в понедельник в Facebook, отметив, что это ее авторский проект. "Не устаем говорить с вами, а особенно с украинцами, оказавшихся за линией соприкосновения в Донбассе и в Крыму", - добавила Мендель. По ее словам, в понедельник в 19:30 (20:30 мск) для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube состоится "пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".

В свою очередь телеканал сообщил, что Мендель будет комментировать актуальные события и "делиться своими выводами о том, что происходит, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Государственный телеканал "Дом" 1 марта 2020 года начал спутниковое вещание на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. Онлайн-трансляция эфира идет на сайте телеканала и в YouTube.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты на востоке страны, где преобладает русскоязычное население. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек, около 30 тыс. получили ранения.

Власти Крыма и Севастополя после государственного переворота в Киеве приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
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