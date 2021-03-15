Спецпосланник ООН предупредил об опасности "заморозки" конфликта в Сирии

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Линии фронта в Сирии перестали двигаться, и перемирие в основном соблюдается, однако "заморозка" конфликта может оказаться не менее тяжелой для жителей страны, чем его активная фаза. Об этом предупредил членов Совета Безопасности ООН спецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен на заседании в понедельник.

"В Сирии установилось затишье в том смысле, что линии фронта перестали смещаться. Но это затишье остается еще чрезвычайно жестоким по всем другим признакам. Артиллерийские и ракетные обстрелы продолжаются. Террористы продолжают действовать, - отметил он. - Поэтому я всегда подчеркивал важность консолидации "спокойствия" в полноценное общенациональное перемирие в соответствии с резолюцией 2254 вместе с общей позицией относительно обозначения террористических групп".

"Даже если нам удастся удержать спокойствие, то установится заморозка, сирийцам предстоит новое десятилетие отчаяния и безысходности, - продолжил Педерсен. - Это большая опасность, особенно если Сирия не будет получать должного внимания со стороны мировой дипломатии".