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Главы МИД стран НАТО впервые за год проведут очное заседание 23-24 марта в Брюсселе

Председательствовать на встрече будет генсек НАТО Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов НАТО впервые после начала пандемии проведут очное заседание 23-24 марта в Брюсселе. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Министры иностранных дел встретятся очно в штаб-квартире НАТО 23-24 марта - впервые за год", - написала она в Twitter, отметив, что председательствовать на встрече будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее западные СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран НАТО и проведения переговоров с европейскими партнерами.

Теги
Столтенберг, Йенс
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