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Выборы в парламент Нидерландов проходят в спокойной обстановке

Особое внимание на избирательных участках уделяется мерам безопасности для предотвращения распространения коронавируса

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Первый из трех дней выборов во Вторую (нижнюю) палату парламента Нидерландов проходит в спокойной обстановке, никаких эксцессов не зафиксировано. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Основным днем выборов является среда, 17 марта, когда в стране с 07:30 (09:30 мск) по 21:00 (23:00 мск) будут работать все 9,2 тыс. избирательных участков. В связи с пандемией правительство страны решило сделать понедельник и вторник дополнительными днями голосования, в ходе которых открыты около 1,6 тыс. мест для голосования. Использовать их для того, чтобы исполнить свой гражданский долг, власти призывают прежде всего пожилых людей и людей, находящихся в группе риска.

По данным СМИ, все избирательные участки начали работу своевременно. В ряде муниципалитетов с утра наблюдались проблемы со специальным приложением, которое регистрирует избирателей и тем самым исключает возможность двойного голосования, однако они были быстро устранены.

Особое внимание в этом году на избирательных участках уделяется мерам безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Везде обязательным является соблюдение дистанции в 1,5 метра и ношение масок, установлены специальные защитные экраны. В некоторых местах в понедельник утром было достаточно оживленно. Например, много людей, преимущественно пожилых, пришли на избирательный участок, созданный в здании городского совета Ассена. "Это очень здорово, - отметил один из избирателей. - Участие в выборах является очень важным, особенно в наше время". На другие избирательные участки в первые часы голосования пришли по одному или по два избирателя.

В Амстердаме на базе конференц-центра RAI открылся специальный избирательный участок с четырьмя автомобильными полосами, на котором можно проголосовать, не выходя из своего транспортного средства.

Численность населения Нидерландов составляет 17,4 млн человек, правом голоса обладают около 13,2 млн человек. В последние 20 лет явка на выборах в парламент находилась на уровне 75-80%. В этом году для участия в голосовании зарегистрировано 37 партий, однако, по прогнозам экспертов, лишь треть из них смогут получить хотя бы одно место в главном законодательном органе страны. Основным фаворитом является Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра страны Марком Рютте. Все без исключения опросы общественного мнения прогнозируют, что эта политическая сила одержит победу и получит около 35-40 из 150 мест в нижней палате парламента.

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