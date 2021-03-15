На Украине предъявили новые обвинения бывшим топ-менеджерам Приватбанка

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило новые обвинения бывшим топ-менеджерам Приватбанка, ранее принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому. Им вменяется растрата почти $315 млн, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Детективы Национального бюро <...> предъявили обвинения в растрате 8,2 млрд гривен ($314,9 млн) бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций Приватбанка", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в декабре 2016 года накануне национализации банка председатель правления Приватбанка распорядился перечислить $314,9 млн с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. "Для прикрытия растраты средств и предоставления вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником на сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", - указали в ведомстве.

"Эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента Приватбанка, который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн гривен (около $5 млн) через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию", - отметили в бюро. В НАБУ добавили, что на имущество подозреваемых наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлениям.

Бюро не сообщает имен бывших топ-менеджеров, которым предъявлены обвинения. Однако, по неофициальным данным, речь идет об Александре Дубилете, который возглавлял правление Приватбанка до его национализации, его бывшем первом заместителе Владимире Яценко и бывшей начальнице отдела финансового менеджмента Приватбанка Елене Бычихиной. Дубилет является отцом Дмитрия Дубилета, который в 2019-2020 годах занимал пост министра (управляющего делами) кабинета министров Украины.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.