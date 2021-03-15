Спецпосланник ООН назвал страны, которые должен включать переговорный формат по Сирии

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Новый переговорный формат по Сирии должен включать РФ, США, Иран, Турцию, ЕС, арабские страны. Об этом заявил в понедельник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Важно создать такой новый международный формат, который будет включать все различные стороны, у которых есть влияние в этом конфликте. Так что в нем должны участвовать в том или ином виде США, Россия, Иран, Турция, арабские страны, Европейский союз. Раньше также я упоминал и членов Совета Безопасности ООН", - сказал Педерсен.

"Но, как вы знаете, администрация [президента США Джо] Байдена только недавно у власти, так что потребуются более подробные обсуждения с ней этого вопроса, как и с другими участниками, которых я сейчас назвал", - добавил он.

Ранее в выступлении на Совете Безопасности ООН Педерсен заявил, что для обсуждения урегулирования в Сирии может потребоваться новый международный формат. По его мнению, если международное сообщество не окажет поддержку сирийцам, конфликт может стать "замороженным".