Иран направил генсеку ООН опровержение причастности к атакам на базы США в Ираке

ТЕГЕРАН, 15 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором Тегеран опровергает причастность к атакам на объекты США в Ираке. Об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.

"Иран не имел прямого или косвенного отношения ни к одной вооруженной атаке в отношении какой-либо структуры или гражданина США в Ираке", - заявил иранский дипломат. Он добавил, что "Тегеран отвергает все обвинения в отношении Ирана в атаках на американские ВС в Ираке". По словам Тахт-Раванчи, "такие обвинения абсолютно безосновательны, не имеют юридической силы и ничтожны".

При этом он отметил, что "Иран осуждает незаконную военную атаку ВС США по иракским силам на границы Ирака и Сирии, произошедшую 25 февраля 2021 года". "Такие опасные действия <...> нарушают суверенитет стран региона и символизируют грубое несоблюдение международного права", - сказал дипломат.

5 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ответственность за обстрел иракской военной базы Айн-эль-Асад лежит на связанных с Ираном военизированных группировках. 3 марта в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере 10 ракет.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских ополчений. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).