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Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве

Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что на французской территории проживает 190 тыс. испанцев, тогда как в Испании живут 150 тыс. французов

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Представители Франции и Испании поставили в понедельник свои подписи под конвенцией о двойном гражданстве. Об этом говорится в заключительном коммюнике 26-го франко-испанского саммита прошедшего в Монтобане под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя правительства Испании Педро Санчеса.

"Двадцать шестой франко-испанский саммит предоставил возможность подписать двум странам конвенцию о гражданстве, что является важным этапом в нашей совместной истории. Данная конвенция позволяет гражданам каждой из стран получать гражданство другой страны и облегчает повседневную жизнь многих тысяч наших сограждан", - говорится в документе. Со своей стороны президент Франции напомнил в Twitter, что на французской территории проживает 190 тыс. испанцев, тогда как в Испании живут 150 тыс. французов.

Как пояснил накануне на брифинге в Елисейском дворце представитель президентской администрации, заключение конвенции стало необходимым в силу особенности законов Испании. По прежним французским законам испанские граждане могут получать и давно получают двойное гражданство во Франции. Однако в Испании требовалось заключение двусторонней конвенции, чтобы предоставлять такую возможность французам.

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