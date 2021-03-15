США заявили, что настроены на сокращение риска эскалации на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация нацелена на сокращение риска эскалации напряженности на Корейском полуострове. С таким заверением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила вслед за другими американскими официальными лицами, что нынешние власти США во главе с президентом Джо Байденом предприняли уже несколько попыток установить контакт с властями КНДР, однако столкнулись с молчанием Пхеньяна. "Могу подтвердить, что мы шли на контакт через ряд каналов, как <...> всегда в прошлом <...>. Мы также концентрируем внимание на консультациях со многими отставными должностными лицами правительства [США], занимавшимися [в свое время] политикой в отношении Северной Кореи при нескольких предыдущих [американских] администрациях. Кроме того, мы взаимодействовали и продолжим взаимодействовать с японскими и южнокорейскими союзниками, выясняя их мнение, изучая свежие подходы. Мы внимательно прислушиваемся к их идеям, в том числе на трехсторонних консультациях", - заявила Псаки.

"Конечно, - отметила представитель главы администрации США, - нашей целью всегда является дипломатия". "Наша цель - сократить риск эскалации [напряженности]. Однако по состоянию на сегодняшний день мы не получили никакого ответа [от Пхеньяна]", - сказала Псаки.

По ее словам, такая ситуация сложилась "после года отсутствия активного диалога с Северной Кореей, несмотря на многочисленные попытки Соединенных Штатов идти на взаимодействие". "Нашим первым приоритетом остается дипломатия. Можете ожидать расширения взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе. И это, конечно, будет темой обсуждения", - добавила представитель американского лидера.

Пересмотр курса

Ранее новое правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким уточнил 12 марта, что Вашингтон рассчитывает в течение нескольких недель завершить пересмотр своей политики в отношении КНДР.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.