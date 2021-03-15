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Пандемия COVID-19

Белый дом поддержит Трампа, если он призовет сторонников сделать прививку от коронавируса

Согласно данным опубликованного ранее опроса, почти половина американцев мужского пола, считающих себя сторонниками Республиканской партии, не планирует делать прививку от коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена поддержит экс-главу государства республиканца Дональда Трампа, если он призовет своих сторонников вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

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"Если бы бывший президент Трамп проснулся завтра и захотел заявить о безопасности и эффективности вакцинации, то мы, безусловно, поддержали бы это", - подчеркнула Псаки.

"Каждый ныне живущий бывший президент [США] <…> участвовал в кампаниях [в поддержку вакцинации], - добавила она, указав, что только Трамп не делал подобных заявлений. - Для этого им не требовалось особое приглашение. Он [Трамп] может решить, что ему следует это сделать. Если так, то отлично. Однако существует множество различных способов, чтобы донести до сторонников разнообразных политических течений, что вакцина безопасна и эффективна".

Почти половина американцев мужского пола, считающих себя сторонниками Республиканской партии, не планирует делать прививку от нового коронавируса, согласно опубликованным на прошлой неделе результатам опроса, проведенного телекомпанией PBS и Национальным общественным радио США. По их данным, примерно 30% американцев не хотят вакцинироваться. Среди сторонников республиканцев такую позицию занимает 41%. Из них 49% мужчин наотрез отказались прививаться вакциной от коронавируса, остальные заявили, что уже вакцинировались либо готовы сделать это.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 535,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
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