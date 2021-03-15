Белый дом поддержит Трампа, если он призовет сторонников сделать прививку от коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена поддержит экс-главу государства республиканца Дональда Трампа, если он призовет своих сторонников вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Если бы бывший президент Трамп проснулся завтра и захотел заявить о безопасности и эффективности вакцинации, то мы, безусловно, поддержали бы это", - подчеркнула Псаки.

"Каждый ныне живущий бывший президент [США] <…> участвовал в кампаниях [в поддержку вакцинации], - добавила она, указав, что только Трамп не делал подобных заявлений. - Для этого им не требовалось особое приглашение. Он [Трамп] может решить, что ему следует это сделать. Если так, то отлично. Однако существует множество различных способов, чтобы донести до сторонников разнообразных политических течений, что вакцина безопасна и эффективна".

Почти половина американцев мужского пола, считающих себя сторонниками Республиканской партии, не планирует делать прививку от нового коронавируса, согласно опубликованным на прошлой неделе результатам опроса, проведенного телекомпанией PBS и Национальным общественным радио США. По их данным, примерно 30% американцев не хотят вакцинироваться. Среди сторонников республиканцев такую позицию занимает 41%. Из них 49% мужчин наотрез отказались прививаться вакциной от коронавируса, остальные заявили, что уже вакцинировались либо готовы сделать это.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 535,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.