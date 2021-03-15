Генсек ООН заявил, что поражен эскалацией насилия со стороны военных в Мьянме

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен эскалацией насилия в Мьянме и призывает международное сообщество совместными усилиями остановить мьянманских военных, продолжающих жесткие подавления акций протеста. Соответствующее сообщение представителя генсека Стефана Дюжаррика было распространено в понедельник в штаб-квартире ООН.

"Генеральный секретарь поражен эскалацией насилия в Мьянме со стороны военных. Убийство участников демонстраций, произвольные аресты и предполагаемые пытки заключенных нарушают основные права человека и прямо противоречат призывам Совета Безопасности к сдержанности, диалогу и возвращению Мьянмы на путь демократии, - говорится в сообщении. - Генеральный секретарь призывает международное сообщество к совместной работе, чтобы положить конец репрессиям со стороны военных. Он призывает военных разрешить своему спецпосланнику посетить страну. Такой визит будет важным шагом к успокоению ситуации и созданию атмосферы для диалога и возвращению к демократии".

Ранее Дюжаррик сообщил, что, согласно информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека, только за прошедшие выходные при разгонах акций протеста были убиты свыше 50 человек. Всего количество жертв насилия с прихода военных к власти 1 февраля составило 138 человек.

10 марта Совет Безопасности ООН принял заявление, где осуждалось применение насилия к мирным протестующим в Мьянме. При этом Совбез пока не рассматривает возможность введения санкций или оружейного эмбарго, к чему призывает часть правозащитников и мьянманских активистов, находящихся за пределами страны.