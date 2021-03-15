Байден официально выдвинул Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат: Бонни Дженкинс <...> [выдвигается] на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности", - сказано в сообщении.

О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Дженкинс изначально было объявлено 16 января. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, в ходе которых Дженкинс предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2017 годы) Дженкинс занимала пост координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента. Она также является основателем и руководителем организации Women of Color Advancing Peace, Security and Conflict Transformation ("Цветные женщины за мир, безопасность и разрешение конфликтов").

Дженкинс представляла США в программе "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения", а также на "четырех саммитах по ядерной безопасности, которые прошли в период с 2010 по 2016 год", входила в американскую межведомственную рабочую группу, занимавшуюся вопросами санитарно-эпидемиологической безопасности.

Докторскую степень Дженкинс получила в университете Вирджинии. Ее карьера включает также работу в качестве приглашенного профессора в Джорджтаунском университете, старшего научного сотрудника в вашингтонском Институте Брукингса и Школе общественно-политических коммуникаций имени Хамфри. Ранее Дженкинс служила в рядах ВМС США.