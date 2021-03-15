МИД Армении назвал ложью заявление Баку по вопросу военнопленных

ЕРЕВАН, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала ложью заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что страна в соответствии со своими обязательствами передала армянской стороне всех военнопленных. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Это очередная ложь азербайджанской стороны по этому актуальному гуманитарному вопросу. Заявление главы МИД Азербайджана противоречит данным от других соответствующих органов этой страны, которые подтвердили факт нахождения десятков армянских военнопленных в Азербайджане, плененных как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", - отметила Нагдалян.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении заявила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных в Европейский суд по правам человека, который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного дела "Армения против Азербайджана". Как отмечается в сообщении пресс-службы, "в настоящее время принимаются обеспечительные меры относительно 188 пленных армян против Азербайджана".

"Я должна подчеркнуть, что невыполнение промежуточных мер равносильно нарушению Европейской конвенции о правах человека. Хочу добавить, что восьмое положение заявления от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и удерживаемых в качестве заложников лиц. Такими заявлениями азербайджанская сторона доказывает, что сознательно не выполняет это трехстороннее заявление. Удерживание армянских пленных в качестве заложников подрывает выполнение соглашений, изложенных в трехстороннем заявлении", - сказала Нагдалян.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, обмен пленными должен был пройти по принципу "всех на всех".