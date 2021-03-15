Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией Зеленского в Раде

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" предложила создать коалицию в Верховной раде с правящей на Украине политической силой "Слуга народа". Об этом в понедельник заявила экс-премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы были инициаторами этого (создания коалиции - прим. ТАСС), наша команда", - сообщила она. Тимошенко пояснила, что считает такое объединение необходимым для вывода страны из экономического тупика. "Когда я увидела, насколько тяжелая экономическая, социальная, медицинская ситуация, насколько это все загнано в глухой угол, я просто вышла и сказала: "Слушайте, дальше это все уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата как страна. Давайте делать сильное национальное правительство, давайте прекратим слушать советы, которые нас дальше толкают по пути ликвидации нашей экономики, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно", - отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что готова объединиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в случае полной смены стратегии управления государством. "Я сказала, что если президент готов сменить стратегию управления страной с такого внешнего бессмысленного управления страной, против интересов украинцев, на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику охраны здоровья, <...> я готова встать рядом с вами, разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом", - заверила лидер "Батькивщины".

Тимошенко сообщила, что переговоры о коалиции велись, однако сейчас они неактивны. "Определенное время переговоры шли. <...> Мое предложение ради того, чтобы вообще спасти ситуацию, остается у них на столе, но это их решение - продолжать этот хаос, бессмыслицу и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее мощи, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики. <...> Я думаю, что таких же активных переговоров сейчас нет", - сообщила она.

Формально фракция президентской партии "Слуги народа" в парламенте насчитывает 246 депутатов и составляет так называемое монобольшинство, так как имеет 226 голосов, достаточных для принятия решения без объединения в коалицию с другими политическими силами. Однако в понедельник из рядов партии был исключен депутат Александр Дубинский, на которого в январе 2021 года США наложили санкции. Дубинский имеет около 30 своих сторонников в "Слуге народа", и если следом за ним они выйдут из фракции, то партия Зеленского утратит большинство в парламенте.