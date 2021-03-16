США, Британия, Франция, ФРГ и Италия не считают предстоящие выборы в Сирии легитимными

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Италия не считают предстоящие выборы президента Сирии свободными и честными и призывают международное сообщество не нормализовать отношения с Дамаском по их итогам. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел пяти стран, текст которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

"Предложенные выборы президента Сирии в этом году не будут ни свободными, ни честными, и они не должны привести к какой-либо нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом. Любой политический процесс требует участия всех сирийцев, в том числе диаспоры и перемещенных лиц, чтобы были услышаны все голоса", - утверждают министры.

Представители внешнеполитических ведомств пяти стран заявили в документе, приуроченном к десятой годовщине начала кризиса в Сирии, о "стремлении к мирному решению [конфликта], которое бы позволило защитить права и будущее процветание всех сирийцев". "Мы продолжаем решительно призывать к режиму прекращения огня по всей стране, а также к тому, чтобы предоставлялся беспрепятственный доступ помощи нуждающимся по всем возможным маршрутам", - добавили они.

Президентские выборы в Сирии должны пройти в 2021 году. Их точная дата пока не определена. Согласно действующему законодательству страны, они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая.