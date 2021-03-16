КНДР пригрозила ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Республикой Корея и расформировать орган, ответственный за диалог с Сеулом, из-за его "агрессивных действий". Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Южная Корея снова выбрала "поход войны" и "поход кризиса" вместо "теплого похода" всего корейского народа", - подчеркивается в заявлении. В публикации отмечается, что Пхеньян будет внимательно следить за поведением Сеула. "Если оно станет более провокационным, будут предприняты особые меры, например, мы смело откажемся от межкорейского военного соглашения", - говорится в документе. Упомянутое соглашение было подписано на саммите лидеров двух стран в 2018 году и направлено на снижение военной напряженности в пограничных районах.

Далее в заявлении отмечается, что у КНДР "нет иного выбора", кроме как распустить Комитет за мирное воссоединение родины, поскольку "у такой организации больше нет причин для существования".

В документе также содержится призыв к США не участвовать во "враждебных действиях" в отношении Северной Кореи. Главе Белого дома "лучше не делать вещей, которые помешают ему спокойно спать в течение ближайших четырех лет", говорится в публикации.

Это стало первым посланием КНДР администрации Байдена. Оно прозвучало после того, как Белый дом заявил, что пытался выйти на контакт с Пхеньяном, но не получил от него ответа.

Военные Южной Кореи и США 8 марта приступили к проведению ежегодных совместных учений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции они проходят в сокращенном виде в режиме компьютерной симуляции. Совместные американо-южнокорейские маневры неизменно вызывают резкую критику со стороны Пхеньяна.