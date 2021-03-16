Минобороны Южной Кореи призвало КНДР не выходить из двустороннего военного соглашения

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея призвало КНДР проявить гибкий подход и отказаться от выхода из двустороннего соглашения о снижении военной напряженности. Об этом заявил во вторник представитель южнокорейского ведомства на брифинге для журналистов в Сеуле.

"Проводимые Южной Кореей и США в настоящее время совместные военные учения являются командно-штабными, проводятся на регулярной основе и имеют исключительно оборонный характер", - подчеркнул представитель Минобороны. "Считаем, что Северная Корея должна продемонстрировать гибкость и откликнуться на наши предложения о начале диалога с тем, чтобы установить прочный мир на полуострове", - добавил военный.

Он указал, что двустороннее соглашение о снижении военной напряженности "играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе".

Ранее во вторник КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Республикой Корея и расформировать орган, ответственный за диалог с Сеулом, из-за "агрессивных действий" Юга. В заявлении, опубликованном северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится, что Южная Корея выбрала "поход войны" в отношении КНДР.

В публикации отмечается, что Пхеньян будет внимательно следить за поведением Сеула. "Если оно станет более провокационным, будут предприняты особые меры, например, мы смело откажемся от межкорейского военного соглашения", - говорится в документе. Упомянутое соглашение было подписано на саммите лидеров двух стран в 2018 году и направлено на снижение военной напряженности в пограничных районах.