В Токио начались переговоры министров обороны Японии и США

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Переговоры между министром обороны Японии Нобуо Киси и его американским коллегой Остином Ллойдом начались во вторник в Токио. Это первый визит в Японию нового главы Пентагона.

"Рассчитываю на дальнейшее продуктивное развитие двусторонних отношений и плодотворное обсуждение ситуации в регионе", - отметил перед началом переговоров глава японского оборонного ведомства. Он также подчеркнул, что в ходе переговоров с Ллойдом рассчитывает обсудить ситуацию "с вызывающими беспокойство действиями Китая" в регионе.

Ллойд в свою очередь подчеркнул, что "американско-японский альянс, без сомнений, остается краеугольным камнем стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Он также выразил уверенность в том, что совместно Вашингтон и Токио "способны справиться с любыми вызовами", которые стоят сегодня и возникнут в будущем перед двумя государствами.

В рамках своего официального визита в Японию Ллойд должен также во вторник принять участие в переговорах с японскими коллегами в формате "два плюс два": вместе с главой Пентагона в Японию прибыл новый госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди других вопросов, которые министры намерены затронуть в Токио, будут проведение совместных учений, сотрудничество в космосе, в том числе по проекту освоения Луны Artemis, обеспечение кибербезопасности. Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Сегодняшняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.