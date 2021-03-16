Госсекретарь США считает, что права человека находятся под угрозой в Мьянме и Китае

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Токио, выразил мнение, что демократические ценности и права человека находятся под угрозой в таких странах, как Мьянма и Китай. Об этом Блинкен заявил во вторник перед началом переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"США и Япония разделяют единые демократические ценности, приверженность правам человека и букве закона", - отметил он, подчеркнув, что в таких странах, как Мьянма и Китай, эти ценности "находятся под угрозой".

В рамках своего официального визита в Японию Блинкен во вторник также примет участие в переговорах с японскими коллегами в формате "два плюс два" - вместе с госсекретарем США в Японию прибыл шеф Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди других вопросов, которые министры намерены затронуть в Токио, будут проведение совместных учений, сотрудничество в космосе, в том числе по проекту освоения Луны Artemis, обеспечение кибербезопасности и т. д. Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Нынешняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.