В ЛНР заявили, что Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу

ЛУГАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Представители Киева сорвали заседание политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Украина сорвала работу политической подгруппы. Как и предполагал полномочный представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, Украина начала заседание с очередных попыток его сорвать, требуя "отключить" общественных экспертов Донбасса. Не добившись от координатора удовлетворения своих безосновательных требований, Украина довела ситуацию до абсурда - потребовала прекращения заседания" , - приводит ее слова Telegram-канал делегации ЛНР на переговорах.

"Такая позиция Украины полностью блокирует возможность работы над политическими аспектами урегулирования и доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта", - отметила Ковшарь.

В свою очередь в делегации Донецкой народной республики (ДНР) отметили, что такая позиция Киева "свидетельствует о кризисе жанра и полном исчерпании инструментария для дальнейшего затягивания переговорного процесса". "Украинские представители позволяют себе саботировать мирный процесс под, по сути, выдуманными предлогами. Тем не менее эти отговорки не изменяют простую истину: у Киева есть обязательства по документам Минского пакета и их нужно выполнять, а не упражняться в блокировании переговорного процесса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале делегации ДНР.