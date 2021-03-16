Times: зал для пресс-брифингов на Даунинг-стрит оборудовала связанная с Россией фирма

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Связанная с Россией фирма Megahertz Ltd. оборудовала новый зал для пресс-брифингов на правительственной улице Даунинг-стрит по соседству с резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщила во вторник газета The Times, данный факт вызывает опасения у некоторых британских политиков.

"Все [связанные с этим фактом] подробности должны быть немедленно опубликованы. Больше всего меня шокирует то, что правительство Джонсона, похоже, не выучило никаких уроков, привлекая к британским проектам, требующим особого подхода, компании, связанные с автократическими режимами, будь то Россия или Китай", - заявил глава британской межпартийной парламентской группы по России депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант. Ранее правительство консерваторов подвергалось критике за решение привлечь китайскую технологическую корпорацию Huawei к созданию в стране сетей связи пятого поколения (5G).

Ссылаясь на публикацию, ранее появившуюся в сетевом издании The Huffington Post UK, The Times отмечает, что Megahertz занималась оснащением зала на Даунинг-стрит, 9, устанавливая и настраивая камеры, микрофоны, компьютеры и контрольную панель, чтобы британские правительственные брифинги транслировались в прямом эфире по образцу тех, что проходят в США.

В 2013 году Megahertz, работающая на рынке Соединенного Королевства с 1982 года, была приобретена британским подразделением российской компании "Окно-ТВ", занимающейся системной интеграцией в области медиа и телерадиовещания. Клиентами компании "Окно-ТВ" являются многие российские федеральные телеканалы, при этом The Times обращает особое внимание на то, что среди них находится канал RT, который британские власти регулярно обвиняют в распространении дезинформации.

Комментируя новость, в премьерской резиденции подчеркнули, что "принимают все необходимые меры, чтобы обеспечивать соблюдение самых высоких стандартов безопасности". Там также заявили, что все подрядчики, ремонтировавшие и оборудовавшие зал для брифингов, подбирались в соответствии с существующими строгими правилами. Пресс-секретарь главы правительства Соединенного Королевства Аллегра Страттон подчеркнула, что на Даунинг-стрит "не испытывают каких-либо опасений" по поводу обеспечения информационной безопасности в комплексе правительственных зданий, расположенных на знаменитой улице.

Ремонт на Даунинг-стрит, 9 - здании, которое ранее было частью резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10, а в последние годы часто меняло назначение, обошелся в 2,6 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн по текущему курсу). Британская оппозиция критикует правительство за слишком большие затраты на оборудование там зала для пресс-брифингов в новом телевизионном формате.