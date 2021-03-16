Стадиону во Львове предложили присвоить имя Бандеры

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Львовский областной совет обратился к правительству Украины с просьбой присвоить футбольному стадиону "Арена Львов" имя предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

По его информации, решение о переименовании стадиона в "Арену Львов имени Степана Бандеры" поддержали на заседании 68 депутатов Львовского облсовета. Уточняется, что предложение о переименовании было внесено депутатом от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Соломией Рыботицкой.

Стадион "Арена Львов" является одним из крупнейших на Украине. На нем, в частности, проходили матчи Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Это не первый подобный шаг местных властей на Украине. В начале марта решение Тернопольского городского совета назвать местный стадион именем главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича вызвало негативную международную реакцию. Посол Израиля на Украине Джоель Лион потребовал отменить решение о присвоении стадиону имени "пресловутого гауптмана СС шуцманшафта-201 Романа Шухевича". Институт национальной памяти Польши также возмутился данным шагом властей Тернополя, отметив, что "Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения".

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов. На счету боевиков военного крыла ОУН, Украинской повстанческой армии, множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, боевики ОУН-УПА принимали участие в боях против советской армии.