Турция намерена провести сессию Конституционного комитета Сирии до 12 апреля

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Турецкие власти намерены провести шестую сессии Конституционного комитета Сирии до 12 апреля. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы хотим, чтобы шестая сессия Конституционного комитета состоялась до начала Рамадана (в 2021 году начинается 12 апреля - прим. ТАСС)", - сказал Чавушоглу, трансляцию выступления которого вел телеканал NTV.

Турецкий министр также добавил, что обсуждал этот вопрос на недавней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дохе. При этом министр подчеркнул, что контакты в Дохе "не являются альтернативами ни женевскому, ни астанинскому форматам".

Чавушоглу напомнил, что ранее были несколько международных инициатив по Сирии, к примеру, "Группа друзей Сирии", "но, к сожалению, их участники начали понемногу уходить" от вопросов урегулирования. Между тем он уточнил, что "женевский и астанинский форматы остаются актуальными".

"Мы видим единственным путем урегулирования политический. Так что мы направим больше усилий на политическую составляющую. Кроме того, нам надо больше работать над гуманитарными программами, чтобы внутри Сирии люди получали гуманитарную помощь", - сказал он.

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Этот орган призван выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.