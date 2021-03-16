Кабмин Украины утвердит детальный план во исполнение своей стратегии по Крыму

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Украины утвердит детальный план мероприятий во исполнение утвержденной ранее стратегии "деоккупации Крыма", которые необходимо проводить во внутренней и внешней политике. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник в ходе пресс-конференции со своим коллегой из Словении Анже Логаром.

"Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий о том, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков: первый - внутренняя политика, второй - то, что надо будет сделать во внешней политике. И за международный аспект будет отвечать МИД", - проинформировал Кулеба.

Среди внешнеполитических мероприятий, необходимых для реализации стратегии, министр назвал запуск новой переговорной площадки "Крымская платформа".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг рассмотрел стратегию "деоккупации Крыма". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ней содержится перечень того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе возвращения полуострова. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по итогам заседания заявил, что утвержденная стратегия "деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя" должна была появиться еще в 2014 году и факт ее создания говорит о том, что "Украина не снимет вопрос Крыма с повестки".