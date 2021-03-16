Несколько стран ЕС хотят скорректировать механизм распределения вакцин

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Несколько стран ЕС требуют от Еврокомиссии (ЕК) создать корректирующий механизм для организации распределения вакцин от коронавируса пропорционально численности населения стран сообщества. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам переговоров в Вене с премьер-министрами Болгарии, Чехии и Словении.

По словам Курца, у всех европейцев должен быть равный доступ к вакцинам: "Мы едины во мнении, что есть проблема, которую надо решить", - сказал он.

"Я думаю, что мы вместе организуем корректирующий механизм с [главой ЕК] Урсулой фон дер Ляйен и [главой Евросовета] Шарлем Мишелем, - объявил Курц. - Надеюсь, что нам вместе удастся ввести корректирующий механизм".

Курц заявлял 12 марта, что вакцины от коронавируса распределяются между членами Европейского союза не пропорционально численности их населения. Он считает, что вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС, тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.

13 марта пять стран Евросоюза - Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия - потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин от нового коронавируса между участниками сообщества.