Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии из 36 человек, ее возглавит председатель Конституционного суда Белоруссии - пресс-служба президента.
Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии
Пандемия COVID-19
В США заявили, что не могут отговаривать Бразилию от закупки каких-либо вакцин от COVID-19
При этом информация о том, что Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению российской вакцины, содержится в докладе Министерства здравоохранения и социальных служб за 2020 год, который подготовила предыдущая вашингтонская администрация
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