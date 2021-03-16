{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии

Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии из 36 человек, ее возглавит председатель Конституционного суда Белоруссии - пресс-служба президента.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Пандемия COVID-19
В США заявили, что не могут отговаривать Бразилию от закупки каких-либо вакцин от COVID-19
При этом информация о том, что Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению российской вакцины, содержится в докладе Министерства здравоохранения и социальных служб за 2020 год, который подготовила предыдущая вашингтонская администрация
Читать полностью