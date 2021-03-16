Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии

Пандемия COVID-19

В США заявили, что не могут отговаривать Бразилию от закупки каких-либо вакцин от COVID-19

При этом информация о том, что Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению российской вакцины, содержится в докладе Министерства здравоохранения и социальных служб за 2020 год, который подготовила предыдущая вашингтонская администрация

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