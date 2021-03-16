Президент Молдавии выдвинула на пост премьера лидера Партии действия и солидарности Гросу

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра страны Игоря Гросу, который ранее возглавил учрежденную Санду проевропейскую Партию действия и солидарности. Об этом глава республики сообщила во вторник в ходе брифинга по итогам консультаций с парламентскими фракциями.

"Приняла решение выдвинуть Игоря Гросу на должность премьер-министра. Попросила его разработать программу и состав нового правительства, чтобы представить их на утверждение парламенту", - сказала Санду.