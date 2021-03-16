{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина требует у России объяснений по поводу нарушения вертолетом воздушного пространства

По данным украинской Государственной пограничной службы, вертолет залетел с российской территории на расстояние около 50 метров на территорию Украины
© Константин Чергинский/ТАСС, архив

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украинские пограничники потребовали объяснений по поводу нарушения российским вертолетом воздушной границы республики. Об этом во вторник сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"РФ направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом", - отметили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня пограничный наряд в Сумской области зафиксировал, как вертолет залетел с территории РФ на расстояние около 50 метров на территорию Украины. Затем он вернулся в обратном направлении и оставил украинское воздушное пространство.

После этого Государственная пограничная служба направила письмо пограничному управлению Пограничной службы ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению. В пресс-центре указали, что сейчас ожидается ответ от российских пограничников.

Теги
УкраинаРоссия
В Раде предлагают денонсировать соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил возможность предъявления обвинений по статье о государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за Харьковские соглашения
Читать полностью