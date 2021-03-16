Медведчук оспорил в Верховном суде Украины введенные против него санкции

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оспорил в Верховном суде Украины санкции, введенные против него указом президента страны Владимира Зеленского. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Верховного суда.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" <...>, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - сообщил суд в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука, ряда других лиц, среди которых пять граждан России, а также 19 компаний по делу о финансировании терроризма. Согласно дополнению к указу, под санкции попали Медведчук, его жена Оксана Марченко, гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который уже находится под санкциями, Наталья Лавренюк, а также граждане России Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. В отношении этих лиц сроком на три года введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.