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В Раде предлагают денонсировать соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил возможность предъявления обвинений по статье о государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за Харьковские соглашения

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Два депутата от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде предлагают денонсировать соглашение между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Об этом во вторник сообщил секретариат Рады, ссылаясь на законопроект "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", поступивший сегодня на рассмотрение профильного комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта поручил Службе безопасности страны выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Секретарь органа Алексей Данилов тогда допустил возможность предъявления обвинений по статье о государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за Харьковские соглашения. Данилов считает, что их ратификация произошла "в беспрецедентно короткий срок". Кроме того, по его мнению, итогом заключения соглашений стало создание условий, из-за которых Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны".

Позднее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что депутаты парламента не несут ответственности за поддержку в 2010 году соглашений.

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